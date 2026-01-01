Az amerikai hadsereg elhagyja egyik fontos támaszpontját

Az amerikai hadsereg csökkenti Irakban állomásoztatott csapatainak létszámát, és átengedi egyik fontos helyi támaszpontja, az Ain al-Aszad bázis ellenőrzését - közölte Káisz al-Muhammadaui, a közös műveleti parancsnokság iraki alparancsnoka szerdán.

Mint mondta, a támaszpontról a jövő héten „teljesen kivonulnak” az amerikai erők, és az irányítást az iraki hadseregnek engedik át.

Washington egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

Az Egyesült Államok Irakban és a szomszédos Szíriában egy nemzetközi koalíciót vezet az Iszlám Állam terrorszervezet felszámolására. A bevetés annak nyomán indult, hogy a dzsihadisták 2014 nyarán jelentős térségeket hajtottak uralmuk alá a két ország területén. Az Iszlám Állam ugyan katonai vereséget szenvedett, de terroristái továbbra is aktívan tevékenykednek és merényleteket követnek el.

Az amerikai hadsereg októberben jelentette be, hogy csökkenti katonai jelenlétét Irakban. A Pentagon akkori közlése szerint a csapatok létszámának csökkentése „a terroristák elleni harc közös sikerét” mutatja.

Ain al-Aszad Irak nyugati felében található, és a dzsihadisták elleni küzdelem egyik legfontosabb amerikai támaszpontjának számított a térségben. A bázist ismételten támadás érte az Irán támogatását élvező és teljes amerikai kivonulást követelő iraki síita milíciák részéről.

Irakban az amerikai csapatok a bagdadi repülőtér közelében található bázison és az erbíli légitámaszponton állomásoznak. Egy további bázis működik Szíriában az Irakkal és Jordániával közös határon.