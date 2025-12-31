Áramkimaradás Moszkva térségében. A dróntámadás káoszt okozott?

Az ukránok hónapok óta áramkimaradásokkal küzdenek a súlyos orosz támadások miatt. Most azonban a orosz főváros közelében is kialudt a villany. Baleset vagy dróncsapás?

A orosz főváros, Moszkva környékén egy átalakítóállomáson történt tűz miatt több mint 100 000 ember maradt áram nélkül. A ramenszkoye-i városvezetés közleménye szerint a tűz oka egy kábelgyulladás volt.

Ugyanakkor a régióban egy nagyobb ukrán dróncsapásról is beszámoltak. Az áramkimaradás a Csukovszkij és Lytkarino városok lakóit is érintette. A városvezetés gyors javítást ígért.

A légi forgalom ideiglenesen leállt

Az orosz hadsereg este jelentette, hogy négy óra alatt több mint 100 ukrán drónt lőttek le. Ezek nagy részét a nyugat-oroszországi Brjanszk régióban, az ukrán határ közelében fogták el, de nyolc drón Moszkva környékén is. A hadsereg közlése szerint három közülük a főváros felé tartott.

Később Szergej Szobjanin moszkvai polgármester további elfogott pilóta nélküli repülőgépekről számolt be. A drónok támadásai miatt a moszkvai repülőterek is ideiglenesen leálltak - írja a focus.de.

Válasz a szisztematikus orosz támadásokra

Oroszország a Kreml vezetője, Vlagyimir Putyin által 2022 elején elrendelt háború kezdete óta szisztematikusan bombázza szomszédja hátországát drónokkal, rakétákkal és cirkálórakétákkal.

Ukrajna is támadja már a főként az olaj- és gáziparhoz tartozó objektumokat, amelyek messze a orosz határon túl találhatók. A cél az, hogy megnehezítsék a orosz hadsereg üzemanyag-ellátását és a háború finanszírozását. A károk azonban nem összehasonlíthatók a pusztítás mértékével és az áldozatok számával, amelyet az orosz támadások okoznak Ukrajnában.