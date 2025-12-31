2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

A támadás célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt

MH/ MTI
 2025. december 31. szerda. 17:54
Az ukrajnai Szumi és Csernyihiv megyéből indították több hullámban azt a 91 nagy hatótávoságú drónt, amely hétfőre virradóra az orosz elnöknek a novgorodi régióban lévő rezidenciáját támadta - közölte szerdán az orosz védelmi minisztérium

Roncsok a füvön...
Fotó: AFP/NurPhoto/Maxym Marusenko

A drónokat - amelyek lelövéséről és roncsairól a tárca videofelvételeket tett közzé, és a tájékoztatás szerint valamennyit lelőtték - személyi sérülés nem történt, károk sem keletkeztek. A beszámoló értelmében a támadást az orosz légerő közép-európai idő szerint 17 óra 20 perkor észlelte.

Légvédelmi rakétarendszerek, mobil tűzcsoportok és elektronikus hadviselési eszközök a brjanszki régió felett 49 drónt semlegesítettek, a novgorodi régió légterében 41-et, a szmolenszkiben pedig egyet. A pilóta nélküli repülőszerkezetek egyike hat kilogramm súlyú, roncsoló elemekkel megtöltött robbanótöltetet szállított, amelynek célja emberek megölése volt.

„A támadás felépítése, a bevetett légi támadóeszközök száma és az, hogy délről, délnyugatról és nyugatról érkeztek közvetlenül az elnök rezidenciájának környékére, egyértelműen megerősítik, hogy a kijev terrortámadása célzott, gondosan megtervezett és több hullámú volt” - jelentette ki Alekszandr Romanyenkov, az orosz légi és űrerők légvédelmi rakétacsapatainak parancsnoka.

A RIA Novosztyi hírügynökség szerint az ukrán fegyveres erők támadási kísérletét több ország elítélte, köztük az Egyesült Államok, Fehéroroszország, Irán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Bahrein és az Egyesült Arab Emírségek.

