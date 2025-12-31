A kínai olajszállító tartályhajók továbbra is Venezuelába tartanak

Míg az amerikai hadihajók a Karib-tengeren járőröznek és olajszállító tartályhajókat állítanak meg, két kínai óriástartályhajó rendíthetetlenül Venezuelába tart.

A kínai zászló alatt közlekedő „Thousand Sunny” és „Xing Ye” szupertankerek venezuelai vizek közelében haladnak.

Kína továbbra is tankereket küld – az amerikai fenyegetések ellenére

Kína ezzel nyíltan szembeszáll Washington politikájával. Peking határozottan elutasítja az amerikai olajfoglalásokat és a katonai nyomást, írja a Newsweek. Kína ENSZ-nagykövete, Sun Lei a Biztonsági Tanácsban figyelmeztetett, hogy az amerikai intézkedések „tartós feszültségeket okoztak a régióban”, és felszólította az USA-t, hogy állítsa le akcióit, „és kerülje el a további eszkalációt”.

Az amerikai blokád megfojtja Venezuela olajüzletágát

Donald Trump amerikai elnök nemrég blokádot hirdetett minden szankcionált hajó ellen, amely venezuelai vizekre tart vagy onnan indul. A Reuters szerint a venezuelai olajexport azóta a novemberi szint felére esett vissza. Az USA két teljesen megrakott olajszállító tartályhajót foglalt le venezuelai rakománnyal, hajói a Karib-tengeren járőröznek.

A következmények láthatóak: a Reuters szerint a Jose olajterminál előtt jelenleg közel két tucat tartályhajó vár rakodási időpontra vagy indulási parancsra. Ez azt jelenti, hogy körülbelül 16 millió hordó olaj torlódik a partok előtt – ez jelentős növekedés december közepe óta.

Kína továbbra is a legfontosabb mentőöv

Venezuela elnöke, Nicolás Maduro azzal vádolja Washingtont, hogy illegálisan támadja „szuverén olajexportját”, és „teljesen irracionálisnak” nevezte a lépést – írja a Newsweek. Az USA a blokádot azzal indokolja, hogy Caracas az olajbevételeket kábítószer-kereskedelem és bűnözés finanszírozására használja. Szeptember óta az amerikai haderő több mint 20 támadást hajtott végre feltételezett venezuelai csempészhajók ellen nemzetközi vizeken.

Ugyanakkor Kína továbbra is gazdasági szempontból létfontosságú Venezuelának. Peking évek óta több tízmillió dollárt kölcsönzött az országnak, amelyet Caracasnak főként olajjal kell visszafizetnie, írja a Reuters. A Thousand Sunny és a Xing Ye tankerek egy flottához tartoztak, amely ezt a tartozás-visszafizetési modellt alkalmazta, írja a Newsweek.