A CIA drónnal lőtt egy venezuelai létesítményre

Washington fokozza a nyomást a karakasi autoriter kormányra. Több tucatnyi, állítólag kábítószerrel megrakott hajó elleni támadás után egy kikötői létesítményt is megtámadtak.

Az Egyesült Államok és Venezuela közötti eszkalálódó konfliktusban az Egyesült Államok Donald Trump elnök szerint egy állítólagos „kábítószer-átrakóhelyet” támadott meg a dél-amerikai országban. „Nagy robbanás történt a kikötői területen, ahol a hajókat kábítószerrel rakodják meg” – mondta hétfőn, mielőtt találkozott Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel floridai Mar-a-Lago rezidenciájában. A venezuelai vezetés egyelőre nem nyilatkozott az esetről.

Pénteken Trump egy spontán interjúban a 77 WABC rádióállomásnak utalt egy ilyen csapásra. „Nem tudom, olvasták-e vagy látták-e, de van egy nagy létesítményük, ahonnan a hajók indulnak” – mondta Trump. Hozzátette: „Két éjszaka előtt kiiktattuk őket. Tehát nagyon keményen megütöttük őket.” Trump nem közölt további részleteket, például hogy az támadásban meghaltak-e emberek, és ha igen, hányan. A csapás jellegéről sem adott részleteket, számol be a focus.de.

A New York Times arról számolt be, hogy az amerikai külföldi titkosszolgálat, a CIA drónnal támadta meg azt a kikötői létesítményt, ahol a venezuelai Tren de Aragua banda kábítószert rejteget és valószínűleg hajókra rakod. A támadás idején nem voltak emberek a célterületen – írta a lap, hivatkozva az ügyben jártas személyekre.

Az elmúlt hónapokban az USA több tucat hajót támadott meg a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon, amelyek állítólag kábítószert csempésztek. Hétfőn az amerikai hadsereg ismét elsüllyesztett egy feltételezett kábítószer-szállítmányt szállító hajót a Csendes-óceán keleti részén. Két férfi életét vesztette.

Több mint 100 halott feltételezett kábítószer-szállító hajók elleni támadásokban

A december eleje óta eddig mintegy 30 támadásban hivatalos adatok szerint több mint 100 ember halt meg. Kérdéses, hogy a feltételezett kábítószer-csempészek elleni halálos támadások nemzetközi vizeken a nemzetközi jog szerint megengedettek-e.

Az Egyesült Államok emellett számos katonát, hadihajót, egy harci repülőgépekkel felszerelt repülőgép-hordozót és egy hosszú távú bombázót is áthelyezett a Venezuelához közeli régióba. Az amerikai kormány a kábítószer-kartellek elleni küzdelemmel indokolja a lépést. Szakértők véleménye szerint azonban a haderő mérete túlzottan nagy egy kábítószer-csempészek elleni akcióhoz.

Októberben Trump már nyilvánosan megerősítette, hogy engedélyezte a CIA külföldi titkosszolgálatának titkos akcióit Venezuelában. Az elmúlt hetekben az USA több olajszállító tartályhajót is ellenőrzése alá vont. Washington ezzel Venezuela számára fontos bevételi forrását, az olajexportot veszi célba.

Venezuela elnöke, Nicolás Maduro azzal vádolja a Fehér Házat, hogy hatalomváltást akar kikényszeríteni Caracasban. Trump legutóbb kijelentette, hogy Maduro napjai az államfői poszton meg vannak számlálva. Kristi Noem belbiztonsági miniszter a Fox News csatornán a venezuelai elnökről azt mondta: „El kell mennie.”