A Bella 1 szellemtanker menekül az amerikai parti őrségtől

A 333 méter hosszú Bella 1 szupertanker: a hajót az amerikai parti őrség üldözi az Atlanti-óceánon, miután elkerülte a átkutatását. Gyanúja szerint egy illegális „szellemflotta” része, amely szankciók kijátszására szolgál.

Az Atlanti-óceán közepén szokatlan dráma játszódik le: a régi Bella 1 olajszállító hajó már közel két hete menekül az amerikai parti őrség elől. Ebben a feszült helyzetben a legénység kockázatos lépésre szánja rá magát: orosz zászlót fest a hajótestre, nyilván abban a reményben, hogy Moszkva védelme alá kerül, írja a New York Times.

A Bella 1 egy szankcionált olajszállító árnyékflotta része

A Bella 1 nem egyszerűen egy régi teherhajó. A New York Times szerint egy „szellemflotta” részét képezi, amelynek tagjai átláthatatlan tulajdonosokkal rendelkező tartályhajók, amelyek szankcionált olajat szállítanak Oroszországból, Iránból és Venezuelából olyan vevőknek, mint Kína, Kuba és India.

Az USA már korábban szankcionálta a hajót, mert állítólag iráni olajat szállított, amelyet terrorista szervezetek finanszírozására használtak fel. A Wall Street Journal szerint az amerikai hatóságok kapcsolatot látnak az iráni forradalmi gárda Quds-brigádjával. Amerikai hajók követik a Bella 1-et körülbelül fél tengeri mérföld távolságból, és készek lennének felszállni a tartályhajóra, ha a Fehér Ház ezt elrendeli. Ugyanakkor az amerikai hadseregben vitatják, hogy egyáltalán érdemes-e a bevetés, mert a hajó üres és öreg.

Nemzetközi jogi szürke zóna: elegendő egy ráfestett zászló?

Jogi szempontból a helyzet bonyolult. A tengeri jogi egyezmény szerint az USA ellenőrizheti a hajót, ha az nem visel érvényes zászlót vagy megtévesztő gyakorlatokat alkalmaz, állítják a tengeri jogi szakértők a „Wall Street Journal” szerint. Most azonban a Bella 1 orosz zászlót visel a hajótestén. „A zászló festése önmagában nem adja meg azonnal a hajónak az adott állampolgárságot” – magyarázta Fred Kenney, az IMO korábbi jogásza.

A „New York Times” szerint az USA jelenleg diplomáciai úton próbálja tisztázni, hogy Oroszország valóban regisztrálta-e a tartályhajót, vagy ez csak egy újabb blöff.