Zelenszkij mégtöbb ellenséget gyárt?

Ukrajna élesen bírálta több ország vezetőjét, miután azok elítélték a Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni dróntámadást. A kijevi vezetés szerint India is egy olyan orosz közlésre reagált, amelynek valódiságát Ukrajna határozottan vitatja.

Ukrajna szerint India indokolatlanul foglalt állást a Putyin elnöki rezidenciája elleni támadás ügyében, és ezzel Moszkva álláspontját erősítette. Kijev úgy látja, hogy az indiai miniszterelnök megszólalása egy olyan orosz narratívához járult hozzá, amelyet az ukrán fél teljes egészében visszautasít.

Az ügy azután került a nemzetközi figyelem középpontjába, hogy az orosz külügyminiszter, Szergej Lavrov bejelentette: Ukrajna 91 drónnal támadta meg Vlagyimir Putyin hivatalos rezidenciáját a Novgorodi területen, Moszkva és Szentpétervár között. Lavrov közlése szerint az orosz légvédelem valamennyi drónt lelőtte. Ukrajna a támadásról szóló orosz bejelentést azonnal visszautasította, és közölte, hogy ilyen akció nem történt.

A támadásról szóló orosz bejelentés után több ország vezetője is reagált, köztük Narendra Modi indiai miniszterelnök. A Mandiner is megírta, hogy Modi az X-oldalán ítélte el a történteket, és a diplomáciai erőfeszítések folytatására szólított fel.

Az indiai kormányfő így fogalmazott: Mély aggodalommal töltenek el Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciájának célba vételéről szóló jelentések. A folyamatban lévő diplomáciai erőfeszítések jelentik a legjárhatóbb utat az ellenségeskedés megszüntetése és a béke elérése felé. Arra kérjük az összes érintettet, hogy továbbra is ezekre az erőfeszítésekre összpontosítsanak, és kerüljék azokat a lépéseket, amelyek alááshatják azokat – olvasható a mandiner oldalán.