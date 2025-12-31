Volodimir Zelenszkij megbetegedett az Egyesült Államokba tett látogatása után, ahol találkozott Donald Trump amerikai elnökkel - hivatkozott az ukrán Novosti.LIVE című lapra az Orosz Hírek.

Az egyik kérdésre válaszolva az ukrán vezető köhögni kezdett.

„Elnézést, kicsit megfáztam” – mondta a szokásosnál is rekedtebb hangján.

Trump december 28-án találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján. A kétoldalú tárgyalások eredményeként Trump és Zelenszkij telefonon beszéltek az európai vezetőkkel. A Zelenszkijjel való találkozó előtt Trump közölte, hogy „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.