Zelenszkij még rekedtebb lett

Megfázott az ukrán elnök

 2025. december 31. szerda. 7:29
Volodimir Zelenszkij megbetegedett az Egyesült Államokba tett látogatása után, ahol találkozott Donald Trump amerikai elnökkel - hivatkozott az ukrán Novosti.LIVE című lapra az Orosz Hírek.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mar-a-Lago klubban Palm Beach-en, Floridában
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Az egyik kérdésre válaszolva az ukrán vezető köhögni kezdett.

„Elnézést, kicsit megfáztam” – mondta a szokásosnál is rekedtebb hangján.

Trump december 28-án találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján. A kétoldalú tárgyalások eredményeként Trump és Zelenszkij telefonon beszéltek az európai vezetőkkel. A Zelenszkijjel való találkozó előtt Trump közölte, hogy „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

