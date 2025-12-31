Külföld
Zelenszkij még rekedtebb lett
Megfázott az ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Mar-a-Lago klubban Palm Beach-en, Floridában
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle
Az egyik kérdésre válaszolva az ukrán vezető köhögni kezdett.
„Elnézést, kicsit megfáztam” – mondta a szokásosnál is rekedtebb hangján.
Trump december 28-án találkozott Zelenszkijjel a floridai Mar-a-Lago rezidenciáján. A kétoldalú tárgyalások eredményeként Trump és Zelenszkij telefonon beszéltek az európai vezetőkkel. A Zelenszkijjel való találkozó előtt Trump közölte, hogy „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.