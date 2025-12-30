2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Zelenszkij feláll?

Igen, de csak az ukrajnai konfliktus befejezése után

MH
 2025. december 30. kedd. 8:08
Az ukrán elnök megígérte, hogy lemond az ukrajnai konfliktus befejeződése után.

„Igen” – ezt Fox Newsnak adott interjújában mondta, válaszul egy újságírónak a fejleménnyel kapcsolatos állítására.

Zelenszkij feláll?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök távozhat az ukrajnai konfliktus befejezése után
Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Ukrajna új elnökét 2024. március 31-én kellett volna megválasztani, de a választást a hadiállapot és az általános mozgósítás miatt törölték. Zelenszkij azt állította, hogy a szavazás „időszerűtlen” volt. Megbízatása tavaly május 20-án lejárt, de Kijev ragaszkodik ahhoz, hogy a rezsim vezetője legitim marad az ország elnökének megválasztásáig - közölte a Ria Novosztyi.

December elején, Donald Trump amerikai elnök ukrajnai választások szükségességéről szóló kijelentéseit követően Zelenszkij bejelentette, hogy utasította a Verhovna Radát a szükséges jogszabályok kidolgozására, és 60-90 napon belüli szavazást írt elő. Eközben a rezsim vezetője folyamatosan új feltételeket szab a választásokra, többek között tűzszünetet követel.

Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin korábban kijelentette, hogy az előzetes értékelések szerint Ukrajna egyetlen legitim hatósága továbbra is a parlament és a Verhovna Rada elnöke.

