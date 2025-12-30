Volodimir Zelenszkij, a kijevi kormány vezetője egy nukleáris háború esetén működő orosz parancsnoki pontra próbált csapást mérni, Oroszország pedig válaszul nukleáris fegyvereket vethet be – jelentette ki Olekszij Aresztovics, az ukrán elnöki hivatal volt tanácsadója.

A volt tanácsadó nyugati forrásaira hivatkozik.

„Információik szerint csapás történt – ezt nem erősítem meg, ők mondják. Másodszor, ez nem csak egy lakóépület volt; ez az Orosz Föderáció egy különleges létesítménye volt, amelyet az Orosz Föderáció fegyveres erőinek irányítására terveztek egy atomháború esetén. Tehát jelentőségét tekintve olyan, mintha valaki megtámadta volna az Air Force One-t, az amerikai elnök repülőgépét. Ez a különleges létesítmény egy egész város, kültéri építményekkel, földalatti építményekkel és kommunikációs központokkal.” — mondta Aresztovics.

Elmondása szerint ukrán drónok repültek kommunikációs központok felé, „de őszintén szólva nem érték el azokat”.

„Miért háborodtak fel ennyire az oroszok? Mert ez egy csapás az atomtriász parancsnoki központja és általában az Orosz Föderáció fegyveres erői ellen egy különleges időszakban – egy nagyszabású háború időszakában. Más szóval, ez egy támadás a szentek szentje ellen. És az orosz nukleáris doktrína, valamint bármely nukleáris fegyverekkel rendelkező állam nukleáris doktrínája szerint ez alap a nukleáris válaszra.” — mondta a volt tanácsadó.

Aresztovics úgy véli, hogy ez az esemény „valószínűleg a kubai rakétaválság óta a legnagyobb provokáció”.

„Egyetlen stratégiai nukleáris triád eleme elleni csapás (mint a Pókháló hadművelet során) gyerekjáték a központi parancsnoki állás elleni csapáshoz képest. Ez egy teljesen más tészta.” — mondja Aresztovics.

Szerinte Kijev „grandiózus provokációt szervezett maga a tárgyalások ténye és Trump közvetítői küldetése ellen”.

„Kiderült, hogy Trump ebben a helyzetben egy teljesen hiteltelen úriembernek tűnik, aki képtelen biztosítani a magas színvonalú tárgyalásokat és a provokációk hiányát, annak ellenére, hogy nagy valószínűséggel megígérte a másik félnek, hogy semmilyen intézkedést nem tesznek a tárgyalások lényege és tartalma ellen” — mondta Aresztovics.

Véleménye szerint Zelenszkij Európa támogatásával „Trump ellen játszik”, és megpróbálja elhúzni a tárgyalásokat, amíg Trump el nem veszíti a félidős kongresszusi választásokat.