Üzent Putyin Donald Trumpnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök az év végéhez közeledve ünnepi üzenetet küldött Donald Trump amerikai elnöknek – erről a Kreml hivatalos tájékoztatásban számolt be. Az újévi köszöntés nem egyedi lépés, hanem része annak a bevett diplomáciai gyakorlatnak, amelynek során Moszkva az ünnepek alkalmából több külföldi állam- és kormányfőt is megszólít.

A Kreml hivatalos oldalán megjelent közlemény szerint Vlagyimir Putyin karácsonyi és a 2026-os új évre szóló köszöntőt juttatott el több külföldi állam- és kormányfőnek, köztük az Egyesült Államok elnökének is. A tájékoztatás nem tért ki az üzenetek tartalmára, mindössze azt sorolta fel, kik kaptak ünnepi jókívánságot az orosz államfőtől.

Az ünnepi üdvözletek címzettjei között Donald Trump mellett számos más ország vezetője is szerepel. Putyin elsősorban a volt szovjet térség államainak irányítóit kereste meg: Azerbajdzsán, Örményország, Belarusszia, Kazahsztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán és Üzbegisztán állam- és kormányfői egyaránt megkapták az orosz elnök üzenetét – írja a Magyar Nemzet.