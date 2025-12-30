Ultimátumot adott Trump a Hamásznak

Donald Trump amerikai elnök ultimátumot intézett a Hamászhoz, követelve a szervezet teljes és rövid időn belüli leszerelését, miközben Benjámin Netanjahuval egyeztetett a gázai béketerv januárban induló második szakaszáról.

Az amerikai elnök a Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel folytatott floridai tárgyalását követően kijelentette: ha a Hamász nem szerel le a korábbi megállapodásoknak megfelelően, annak súlyos következményei lesznek. Trump szerint a szervezetnek viszonylag rövid idő áll rendelkezésére a fegyverletételre, bár a pontos határidőt nem részletezte.

A megbeszélés fókuszában a Trump-féle 20 pontos béketerv második fázisa állt. Ez a szakasz Izrael teljes kivonulását Gázából, a Hamász leszerelését, valamint egy „technokrata és apolitikus” palesztin kormányzó testület felállítását tartalmazza. Az elnök jelezte, hogy Gáza újjáépítése hamarosan megkezdődhet; az ENSZ adatai szerint a terület épületeinek több mint 80 százaléka megsemmisült a két éve tartó harcokban.

A béketerv második fázisának céljai:

Izraeli csapatok teljes kivonulása a Gázai övezetből.

A Hamász katonai szárnyának teljes leszerelése.

Átmeneti, szakértői palesztin kormányzó testület felállítása.

Gáza újjáépítésének megkezdése nemzetközi felügyelet mellett.

Bár a gázai rendezésben egyetértés mutatkozik, Trump elismerte, hogy Ciszjordánia kérdésében „nem értenek egyet száz százalékban” az izraeli miniszterelnökkel. Míg az amerikai elnök korábban kijelentette, hogy nem engedi a terület annektálását, az izraeli parlament már előzetes szavazáson támogatta a bekebelezést. Trump szerint azonban Netanjahu „helyesen fog cselekedni”, és találnak megoldást.

A folyamatot nehezíti a biztonsági feladatokra tervezett nemzetközi stabilizációs erő felállítása is. A csapatküldésre felkért országok ugyanis attól tartanak, hogy az egység „megszálló erővé” válna, amennyiben Washington és Jeruzsálem megtartja az irányító szerepet. A Hamász közleményben jelezte: készek tárgyalni fegyvereik befagyasztásáról vagy tárolásáról – felmerült a készpénzért való visszavásárlás lehetősége is –, de a fegyveres ellenállás jogáról a megszállás végéig nem mondanak le – írja a kárpáthír.