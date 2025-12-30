Külföld
Ukrán választásokat sürget az USA
Belevonná a Oroszországban élő ukránokat is
Washington állítólagos elvárásai
Az orosz tárcavezető szerint az amerikai álláspont egyértelmű a választások szükségességét illetően. Lavrov úgy fogalmazott, hogy Washington szerint az Oroszországban élő „számos ukránnak” is biztosítani kell a részvételi lehetőséget.
„A kijevi hatóságok csak választások útján kaphatnak felhatalmazást a békekötésre”
– érvelt az orosz külügyminiszter, utalva a jelenlegi ukrán vezetés legitimitásának kérdésére a béketárgyalások kontextusában.
Putyin korábbi javaslata
A felvetés nem új keletű az orosz vezetés részéről. Korábban Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy az ukrajnai választásokon részt kellene venniük az Oroszországban tartózkodó ukránoknak is – ezt az ötletet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasította.
Az orosz elnök emellett korábban megjegyezte:
„Moszkva „kész elgondolkodni” azon, hogy a választások megtartása esetén a szavazás napján szüneteltesse az Ukrajna mélységi területeire irányuló csapásokat.” - idézte a Kárpát Hír.