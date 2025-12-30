Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kijelentette: az Egyesült Államok ragaszkodik az ukrajnai választások megszervezéséhez, és támogatja azt az elképzelést, hogy a szavazati jogot az Oroszország területén élő ukrán állampolgárokra is terjesszék ki.

Washington állítólagos elvárásai

Az orosz tárcavezető szerint az amerikai álláspont egyértelmű a választások szükségességét illetően. Lavrov úgy fogalmazott, hogy Washington szerint az Oroszországban élő „számos ukránnak” is biztosítani kell a részvételi lehetőséget.

„A kijevi hatóságok csak választások útján kaphatnak felhatalmazást a békekötésre”

– érvelt az orosz külügyminiszter, utalva a jelenlegi ukrán vezetés legitimitásának kérdésére a béketárgyalások kontextusában.

Putyin korábbi javaslata

A felvetés nem új keletű az orosz vezetés részéről. Korábban Vlagyimir Putyin is arról beszélt, hogy az ukrajnai választásokon részt kellene venniük az Oroszországban tartózkodó ukránoknak is – ezt az ötletet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan elutasította.

Az orosz elnök emellett korábban megjegyezte:

„Moszkva „kész elgondolkodni” azon, hogy a választások megtartása esetén a szavazás napján szüneteltesse az Ukrajna mélységi területeire irányuló csapásokat.” - idézte a Kárpát Hír.