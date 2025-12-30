2026. január 8., csütörtök

Külföld

Újabb elfoglalt Ukrán területek

A zaporizzsjai Lukjanivszke és a harkivi Buhuszlavka lett elfoglalva

 2025. december 30. kedd. 20:25
Elfoglalták Lukjanivszke, Zaporizzsja és Bohuszlavka településekett Harkiv megyében az orosz fegyveres erők az elmúlt nap folyamán – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Újabb elfoglalt Ukrán területek
Az ukrajnai Sziverszkből kivonta csapatait a kijevi vezérkar
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Marek M. Berezowski

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők mind a hat ukrajnai frontszakaszon előre tudtak törni, a Harkiv megyei Kupjanszknál pedig megakadályoztak két, a városba való betörést célzó ukrán támadási kísérletet Blahodativka és Velika Sapkivka település felől. A tájékoztató szerint mintegy 1330 ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A tárca a megsemmisített vagy eltalált katonai célpontok és haditechnikai eszközök között sorolt fel több, katonai célokra használt energetikai létesítményt, valamint lőszer-, anyagi-műszaki és üzemanyagraktárokat, 21 páncélozott harcjárművet, három HIMARS-rakétát, továbbá 18 repülőgép típusú drónt.

Gyenyisz Pusilin, a „Donyecki Népköztársaság” vezetője a Pervij Kanal tévécsatorna műsorában azt mondta, hogy az irányítása alatt álló régióban az az orosz erők „több mint 187 települést szabadítottak fel” ebben az évben.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek kedden ukrán tüzérségi és dróntámadást.

Tatyjana Moszkalkova orosz emberi jogi ombudsmannak a TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában úgy vélekedett, hogy Kijevnek a fogolycserék során fel kellene hagynia „erkölcstelen” kiválasztási gyakorlatával, és elsősorban azokat a katonáit kell visszafogadnia, akik már régóta Oroszországban vannak, és orvosi ellátásra szorulnak. Korábbi orosz nyilatkozatok szerint az ukrán fél a hadifoglyok cseréjekor előnyben részesíti a „nacionalista” alakulatok tagjai és a tisztek átvételét, a besorozott és alacsony rendfokozatú katonákat pedig gyakran kihúzza a listáról az egyeztetések során.

