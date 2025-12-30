2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Új orosz rakétarendszer Fehéroroszországban

Hadrendbe állították az Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot

MH/MTI
 2025. december 30. kedd. 13:24
Megosztás

Hadrendbe állították az orosz gyártmányú Oresnyik hiperszonikus rakétakomplexumot Fehéroroszország területén – közölte kedden a fehérorosz védelmi minisztérium.

Új orosz rakétarendszer Fehéroroszországban
„Oroszország új rakétája, az Oresnyik-rendszer” infografikus megjelenítésben
Fotó: AFP/Anadolu/Omar Zaghloul

A tájékoztatás szerint a rendszer telepítését és műszaki előkészítését követően, valamint egy közös orosz-fehérorosz szakértői csoport átfogó felülvizsgálata után az Oresnyik rendszerrel felszerelt indítóegységek átvették a harci készenléti feladatok ellátását a kijelölt körzetekben.

A minisztérium közlése szerint a rakétarendszer Oroszország és Fehéroroszország állami vezetőinek döntése alapján került az országba.

A hadrendbe állítást megelőzően a rakétaindító egységek, a kommunikációs, védelmi és energiaellátó alegységek személyzete, valamint a rakétarendszerhez tartozó technikai személyzet korszerű szimulátorokkal végzett gyakorlati felkészítésen vett részt – áll a tájékoztatásban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink