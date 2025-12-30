Tusk: messze még a béke

Donald Tusk lengyel miniszterelnök X-en közzétett bejegyzésében közölte, véleménye szerint az Ukrajna elleni orosz háború befejezésére vonatkozó béketárgyalások még korántsem értek véget, de nem engedhetjük meg, hogy Oroszország diktálja a béke feltételeit.

Tusk a legutóbbi tárgyalások sikerének tekinti az Ukrajna biztonsági garanciáiban való részvételről szóló amerikai nyilatkozatot.

„Az európai országok vezetőivel folytatott éjszakai tárgyalások után egy dolog biztos: a Nyugat és Ukrajna elveszíti ezt a konfrontációt, ha Oroszország megoszthat minket és diktálhatja a béke feltételeit. Az USA biztonsági garanciákban való részvételéről szóló nyilatkozat siker. De a tárgyalások még korántsem értek véget” – mondta a lengyel miniszterelnök – írta a karpat.in.ua.