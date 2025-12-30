Tüntetések Iránban

Az államfő az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében így fogalmazott, utasította a belügyminisztert, hogy lépjen kapcsolatba a tiltakozó mozgalom képviselőivel, és mérlegelje követeléseiket. Hozzátette, hogy a kormány reformokat tervez bevezetni a bank- és pénzügyi rendszerben, és a lakosság vásárlóerejének megőrzésére is intézkedéseket hoznak.

A demonstrációk Teheránban kezdődtek a romló gazdasági helyzet miatt, majd politikai jellegűvé váltak. Az iráni főváros, Teherán több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az egyre súlyosabb gazdasági válság miatt. A fővárosban több száz boltos zárta be üzletét, arra reagálva, hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak, hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkolltak. A tiltakozások más városokra, köztük Iszfahánra és Kermánra is átterjedtek.

A teheráni tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint „Halál a diktátorra!” vagy „Éljen a király!”.

A fővárosi megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A helyi média visszafogott hangnemben, a durva politikai jelszavak közlését mellőzve számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről.

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében, illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok iráni fiatal arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzön szüleihez.