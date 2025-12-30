Török Iszlámellenes akció

A török rendőrség 110 gyanúsítottat vett őrizetbe kedden egy, az Iszlám Állam (IÁ) terrorszervezet elleni műveletben, egy nappal azután, hogy három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban Törökország északnyugati részén – közölte az isztambuli főügyészség.

A rendőrség nyolc órán keresztül ostromolt egy házat az Isztambultól délre, a Márvány-tenger partján fekvő Yalovában egy héttel azután, hogy több mint száz feltételezett IÁ-tagot tartóztattak le karácsonyi és újévi támadások tervezésének gyanúja miatt.

Nyolc rendőr és egy másik biztonsági erő tagjai megsebesültek a ház ellen végrehajtott rajtaütés során, amelyben a hatóságok által hétfőn megcélzott több mint száz személy egyike tartózkodott.

A keddi akció során a rendőrség 114 címen razziázott Isztambulban, valamint két tartományban, és a 115 gyanúsítottból 110-et letartóztatott – derült ki az ügyészség közleményéből. A dokumentum szerint különböző digitális anyagokat és iratokat foglaltak le.

Törökország idén fokozta a feltételezések szerint az Iszlám Államhoz tartozó militánsok elleni műveleteket.