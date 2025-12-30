Külföld
Török Iszlámellenes akció
Több mint száz embert fogtak el
A rendőrség nyolc órán keresztül ostromolt egy házat az Isztambultól délre, a Márvány-tenger partján fekvő Yalovában egy héttel azután, hogy több mint száz feltételezett IÁ-tagot tartóztattak le karácsonyi és újévi támadások tervezésének gyanúja miatt.
Nyolc rendőr és egy másik biztonsági erő tagjai megsebesültek a ház ellen végrehajtott rajtaütés során, amelyben a hatóságok által hétfőn megcélzott több mint száz személy egyike tartózkodott.
A keddi akció során a rendőrség 114 címen razziázott Isztambulban, valamint két tartományban, és a 115 gyanúsítottból 110-et letartóztatott – derült ki az ügyészség közleményéből. A dokumentum szerint különböző digitális anyagokat és iratokat foglaltak le.
Törökország idén fokozta a feltételezések szerint az Iszlám Államhoz tartozó militánsok elleni műveleteket.