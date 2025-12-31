2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Több mint 100 ezer ember maradt áram nélkül az orosz főváros környékén

Nagy területen áramszünet keletkezett Moszkva térségében

MH/MTI
 2025. december 31. szerda. 7:07
Frissítve: 2025. december 31. 7:59
Egy transzformátorállomáson keletkezett tűz. Az orosz fővárosi agglomerációhoz tartozó Ramenszkoje városvezetése szerint az áramszolgáltatás kimaradását kábeltűz okozta, ugyanakkor a történtekkel egy időben nagyobb ukrán dróntámadást is jelentettek a térségből.

Fotó: TATYANA MAKEYEVA / AFP

Zsukovszkij és Litkarino teleüléseket is érintette az áramszünet. A hatóságok közölték, hogy dolgoznak a hiba elhárításán.

Az este folyamán az orosz hadsereg arról számolt be, hogy több mint száz ukrán drónt semmisítettek meg négy óra alatt. A legtöbbet ezek közül az ukrán határ menti brjanszki régióban, nyolcat viszont Moszkva térségében, köztük három olyan pilóta nélküli repülőgépet, amely az orosz főváros irányába tartott. Az ukrán támadás következtében ideiglenesen felfüggesztették a moszkvai repülőtereken a légiforgalmat.

