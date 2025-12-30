2026. január 8., csütörtök

Nincs megállás, robbanások Odesszában és Harkivban is

A helyi televíziós csatorna hajnalban jelentette az újabb incidenseket

 2025. december 30. kedd. 8:48
Az odesszai és a harkívi régióban is légiriadó van érvényben - idézte a Ria Novosztyi Odessza katonai közigazgatásának vezetőjét, Szergej Liszakot.

Kedden hajnalban az újabb, odesszai és harkívi robbantásokat jelentettek
Fotó: OLEKSANDR GIMANOV / AFP

Az ukrán fegyveres erők civil célpontok elleni támadásaira válaszul az orosz csapatok rendszeresen csapásokat mérnek olyan helyszínekre, ahol személyzet, felszerelés és zsoldosok tartózkodnak, valamint az ukrán infrastruktúrára: energetikai létesítményekre, védelmi ipari létesítményekre, katonai parancsnoki és kommunikációs létesítményekre.

Ugyanakkor Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője többször is hangsúlyozta, hogy a hadsereg nem támad lakóépületeket vagy szociális intézményeket.

