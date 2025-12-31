Külföld
New York államban veszélyhelyzet lépett életbe az észak felől érkező téli vihar és jelentős havazás miatt
A vihar óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel közlekedési fennakadásokat okozott
A vihar óránként 100 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel közlekedési fennakadásokat okozott, kedd reggelig légijáratok százait törölték, és több mint 5000 repülőgép késve közlekedett.
Az Egyesült Államok középső részének északi területein Észak-Dakota és Minnesota állam egyes részein az érzékelt hőmérséklet mínusz 34 fokig süllyedt hétfőn, miközben Iowa állam meghatározó autópályáját a hófúvás miatt 300 kilométernél hosszabb szakaszon kellett lezárni.
Kedd reggelre szokatlanul alacsony hőmérsékletek alakultak ki az Egyesült Államok keleti partvidékének déli államaiban, így Dél-Karolinában és Georgia államban fagypont alá zuhantak a minimumértékek, és Florida állam északi részén is csupán 0 fok körül volt a reggeli hőmérséklet.
Atlantában, Georgia állam legnagyobb városában vasárnap még 20 fokos legmagasabb napi hőmérsékletet élvezhettek a helyiek, ám kedd reggelre már mínusz 5 fokos hidegre ébredtek.