Mire készül Lengyelország?

Varsó az új beszerzéssel nemcsak felvásárlója, hanem gyártója is lesz a dél-koreai rendszernek. A megvásárolt rakéták indítóberendezései a lengyel Jelcz teherautókon kapnak majd helyet.

Több mint tízezer darab CGR-080 dél-koreai rakéta lengyelországi gyártásáról szóló szerződést írtak alá hétfőn Varsóban a lengyel nemzetvédelmi tárca, valamint lengyel és dél-koreai cégek képviselői. Az új rakétákat a dél-koreai indítórendszerekkel együtt lengyel Jelcz teherautókra szerelik majd - írja a Magyar Nemzet.

Wladyslaw Kosiniak-Kamysz lengyel nemzetvédelmi miniszter a szerződés aláírásakor kiemelte:

„Lengyelország a dél-koreai hadfelszerelésnek nemcsak vásárlójává vált, hanem részt vesz ennek gyártásában is.”

A rakétákkal a Homar-K nevű, a dél-koreai K239 Chunmoo sorozatvető rendszereken alapuló berendezéseket szerelik fel. A Homar-K rendszerekben a Chunmoo rakétavetőket a lengyel Jelcz teherautókra telepítik.

A varsói nemzetvédelmi minisztérium kötelékében működő Fegyverbeszerzési Ügynökség (AU), valamint a lengyel WB Electronics fegyvergyártó csoport és a dél-koreai Hanwha Aerospace Co. cég által kötött szerződés értelmében a CGR–080 rakétákat 2030 és 2033 között szállítják a lengyel hadseregnek. Az ügylet értéke mintegy 14 milliárd zlotyt (1,3 ezer milliárd forint) tesz ki.

Kosiniak-Kamysz hétfőn felidézte:

„ez már a harmadik szerződés a Homar-K projekt keretében.”

A szerződés megvalósítása során Lengyelországban egy rakétagyártó üzemet építenek fel, amelyet a WB Electronics és a Hanwha Aerospace Co. részvételével létrejött közös vállalkozás fog irányítani.

A Homar-K gyártása a lengyel tüzérség egyik legfontosabb korszerűsítési programja.