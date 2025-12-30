Melyik hónapban lehet békekötés?

Kirilo Budanov, a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője a Szuszpilne-nek adott interjújában kijelentette, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás megkötéséhez a legkedvezőbb időszak 2026 februárja.

Elmondása szerint ez az előrejelzés több tényező kombinációján alapul, beleértve a katonai tevékenység intenzitását és a fűtési szezon kritikus szakaszának végét.

„A számítások szerint február a legkedvezőbb időszak mind Oroszország, mind Ukrajna számára ahhoz, hogy valamit elérjen. Ez összefügg a katonai tevékenységgel, a fűtési szezonnal és így tovább. Sok minden van. Én csupán egy következtetést ismertetek” – magyarázta Budanov.

A Hírszerzési Főigazgatóság vezetője azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg a tárgyalási folyamat fő vitapontja – a területek kérdése – írja a karpat.in.ua.