2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Melyik hónapban lehet békekötés?

Az előrejelzés több tényező kombinációján alapul

MH
 2025. december 30. kedd. 23:09
Megosztás

Kirilo Budanov, a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője a Szuszpilne-nek adott interjújában kijelentette, hogy az Ukrajna és Oroszország közötti békemegállapodás megkötéséhez a legkedvezőbb időszak 2026 februárja.

Melyik hónapban lehet békekötés?
Kirilo Budanov, a Hírszerzési Főigazgatóság vezetője
Fotó: AFP/NurPhoto/Yuliia Ovsiannikova

Elmondása szerint ez az előrejelzés több tényező kombinációján alapul, beleértve a katonai tevékenység intenzitását és a fűtési szezon kritikus szakaszának végét.

„A számítások szerint február a legkedvezőbb időszak mind Oroszország, mind Ukrajna számára ahhoz, hogy valamit elérjen. Ez összefügg a katonai tevékenységgel, a fűtési szezonnal és így tovább. Sok minden van. Én csupán egy következtetést ismertetek” – magyarázta Budanov.

A Hírszerzési Főigazgatóság vezetője azt is hangsúlyozta, hogy jelenleg a tárgyalási folyamat fő vitapontja – a területek kérdése – írja a karpat.in.ua.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink