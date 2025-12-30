2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Megtámadták Putyin rezidenciáját, vagy mégsem?

Reagált a Kreml

MH
 2025. december 30. kedd. 14:51
Peszkov szerint őrültség Kijev azon állításai, amelyek tagadják Putyin rezidenciája elleni támadást.

Megtámadták Putyin rezidenciáját, vagy mégsem?
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője
Fotó: Anadolu via AFP/Sefa Karacan

Őrületbe ejtőek azok a kijevi kijelentések, amelyek tagadják az ukrán fegyveres erők részvételét Vlagyimir Putyin orosz elnök rezidenciája elleni támadásban - jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

„Látjuk, hogy maga Zelenszkij próbálja tagadni ezt, és számos nyugati média, a kijevi kormánnyal együttműködve, olyan történeteket kezd terjeszteni, hogy ez nem történt meg” – mondta.

Peszkov ezeket az állításokat abszurdaknak nevezte. Az orosz vezető rezidenciája elleni támadás december 28. és 29. között történt. Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi eszközök visszaverték az ukrán fegyveres erők 91 drónjának támadását - számolt be róla a Lenta.

Peszkov azt is megjegyezte, hogy Oroszország nem vonul ki az ukrán konfliktus rendezését célzó tárgyalási folyamatból, de ezt elsősorban az Egyesült Államokkal fogja tenni. A Kreml szóvivője nem kommentálta, hogy az ukrán fegyveres erők fellépése milyen mértékben hátráltatta az ukrán válság megoldásának folyamatát.

