Megnevezte Budanov az oroszok vélt céljait

Kirilo Budanov, Ukrajna Hírszerző Főigazgatóságának vezetője a Szuszpilne-nek adott interjújában kijelentette, hogy az orosz offenzíva 2026-os fő céljai Donbász és Zaporizzsja megye elfoglalása, valamint Dnyipropetrovszk megyében a maximális előrenyomulás. Budanov elmondása szerint az ellenséges csapatok a Donbász teljes ellenőrzését, valamint a Zaporizzsja és Herszon megyékben a harci műveletek folytatását tűzték ki célul.

Elmondta, hogy a Zaporizzsjei régió teljes megszállása szintén kulcsfontosságú feladat az oroszok számára 2026-ra. Emellett az ellenség további célja a Dnyipropetrovszki régióban való előrenyomulás.

„Ezt soha nem titkolták. Ezek a fő feladatok – a határ menti puffer zónák méretének növelése mellett. Ezek a fő feladataik” – mondta a hírszerzés vezetője.

Budanov ugyanakkor megjegyezte, hogy ezek a tervek magukban foglalhatják kulcsfontosságú városok és területek elleni támadást az orosz erők taktikai helyzetének javítása érdekében a következő évben.

Hozzátette, hogy az agresszor befejezték a 2025-ös mozgósítást, és már kitűztek egy célt 2026-ra: 409 ezer katona toborzását a hadseregbe, többek között szerződéses katonákat, akiket nagyméretű kifizetésekkel csábítanak.

„Az idei mozgósítási terv 403 ezer ember toborzása volt. Ennyit toboroztak, ha nem tévedek, december 2-ai adatok szerint. Vagyis körülbelül 103%-ban teljesítik a tervet a 2026-ban- a terv 409 ezer katona”, jelentette ki Budanov.

A Hírszerző Főigazgatóság adatai szerint ugyanakkor problémák vannak a toborzással, de Oroszország megpróbálja ezeket kompenzálni a kifizetések növelésével.

„Oroszország mozgósítási erőforrásai korlátozottak, ezért aktívan pénzügyi ösztönzőket használnak a terv teljesítéséhez” – tette hozzá Budanov – olvasaható a karpat.in.ua oldalán.