Külföld

Kína is reagált az orosz rezidencia megtámadására

Felszólítja az ukrán konfliktusban részt vevő feleket, hogy kerüljék az eszkalációt

MH
 2025. december 30. kedd. 11:54
Frissítve: 2025. december 30. 12:42
„Kína felszólítja az összes érintett felet, hogy tartsák be a három elvet: akadályozzák meg a konfliktus terjedését, kerüljék az eszkalációt, tartózkodjanak az ellenségeskedés szításától, és teremtsék meg a feltételeket a válság politikai rendezéséhez” – hangsúlyozta Lin Csien, a kínai külügyminisztérium szóvivője.

Kína is reagált az orosz rezidencia megtámadására
Lin Csien, a külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Ichiro Ohara

Ez volt az ukrán fegyveres erők Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni dróntámadásával kapcsolatos megjegyzése. Lin Csien azt is hangsúlyozta, hogy a párbeszéd és a tárgyalások továbbra is az egyetlen „reális út az ukrán válság megoldására” - írta a lenta.

Reagált Donald Trump is a támadásra.

December 29-én Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők megtámadták Putyin rezidenciáját. A külügyminiszter szerint Ukrajna 91 nagy hatótávolságú drónt vetett be a támadás során.

