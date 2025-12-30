Külföld
Kína is reagált az orosz rezidencia megtámadására
Felszólítja az ukrán konfliktusban részt vevő feleket, hogy kerüljék az eszkalációt
Lin Csien, a külügyminisztérium szóvivője
Fotó: AFP/The Yomiuri Shimbun/Yomiuri/Ichiro Ohara
Ez volt az ukrán fegyveres erők Vlagyimir Putyin orosz elnök novgorodi rezidenciája elleni dróntámadásával kapcsolatos megjegyzése. Lin Csien azt is hangsúlyozta, hogy a párbeszéd és a tárgyalások továbbra is az egyetlen „reális út az ukrán válság megoldására” - írta a lenta.
Reagált Donald Trump is a támadásra.
December 29-én Szergej Lavrov orosz külügyminiszter arról számolt be, hogy az ukrán fegyveres erők megtámadták Putyin rezidenciáját. A külügyminiszter szerint Ukrajna 91 nagy hatótávolságú drónt vetett be a támadás során.