Ki támadta meg Putyint?

Tegnap bejárta a világsajtót Szergej Lavrov orosz külügyminiszteri nyilatkozata, amely szerint Ukrajna 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin valdai rezidenciáját, és a hírek szerint az orosz elnököt a támadás miatt az épület alatt épített atomovóhelyre kellett menekíteni - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Somkuti Bálint. A biztonságpolitikai szakértő hozzátette, érthető módon Oroszországban hatalmasra csapnak a felláborodás hullámai, és maga Donald Trump is nem tetszését fejezte ki, hiszen a támadás a hírek szerint a Zelenszkij és közte folyó tárgyalások időpontja alatt történt. Az ukrán fél hivatalosan cáfolja, hogy megtámadta volna az orosz rezidenciát és itt érdemes egy pillanatra megállni. Ugyan logikus lenne, hogyha a háború párti erők ideértve a briteket, illetve az Európai Uniót Ukrajna közreműködésével megpróbálnák megakasztani ezt a folyamatot, viszont azt nekik is tudniuk kell, hogy ez az oroszokból az fogja kiváltani, hogy az utolsó leheletükig folytatják a háborút - hangsúlyozta a szakértő.

„Igaz lehet, hogy ez a céljuk, viszont érdemes megvizsgálni azt a szempontot is, amely szerint az orosz másodlagos médiában, közösségi médiában hetek óta csitítják az erőteljesebb fellépés miatt tüntető közönséget, hogy valami nagy dolog készül, és december második felében, januárban az orosz hadsereg jelentős erői támadást fognak indítani. Egy ilyen típusú eszkalációhoz viszont indokra van szükség, és az orosz elnök elleni merénylet tökéletes ilyen indok lehet. Úgyhogy fenntartva a korábbi álláspontomat, amely szerint egyik háborúzó fél hivatalos médiájának sem lehet hinni, ráadásul az orosz vojenkorok Lavrov számait is megkérdőjelezték” - fogalmazott Somkuti Bálint.

Kiemelte: „Maradjunk annyiban, hogy akárki is állt az állítólagos támadás mögött, a célját elérte, ez a háború most már a végsőkig fog folytatódni”.