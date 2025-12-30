2026. január 8., csütörtök

Külföld

Kevesebb mint egy óra leforgása alatt három, Moszkva felé tartó drónt lőttek le

A mentőszolgálatok dolgoznak a törmelékmezőn

MH
 2025. december 30. kedd. 17:14
Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette három, Moszkva felé tartó drón megsemmisítését.

Ukrán drónokat semmisített az orosz légvédelem
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester a Telegramon jelentette be, hogy a légvédelmi erők lelőttek három Moszkva felé tartó drónt.

A polgármester 18:09-kor jelentette az első drón elfogását. Pontosan 20 perccel később egy másik drón lelövéséről is beszámolt. 18:45-kor Szobjanyin bejelentette egy harmadik repülőgép megsemmisítését.

A mentőszolgálatok dolgoznak a törmelékmezőn. Moszkva polgármestere nem adott további információt.

