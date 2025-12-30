Kemény üzenetet küldött Medvegyev Zelenszkijnek

Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke közösségi oldalán bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. Dmitrij Medvegyev szerint „a büdös kijevi gazember” szándékosan akadályozza a háború lezárását, ezért pedig élete végéig bujkálnia kell. Az orosz–ukrán konfliktus azután vált még feszültebbé, hogy a Kreml szerint ukránok támadták meg Vlagyimir Putyin rezidenciáját.

Tovább fokozódtak az indulatok, miután a Kreml szerint dróntámadást hajtottak végre az ukránok Vlagyimir Putyin rezidenciája ellen.

Dmitrij Medvegyev az X közösségi oldalán reagált az orosz elnök elleni ukrán támadás hírére. Az orosz Biztonsági Tanács alelnöke szerint Volodimir Zelenszkij szándékosan próbálja megakadályozni a konfliktus rendezését – számolt be róla a TASZSZ.

„A büdös kijevi gazember megpróbálja kisiklatni a konfliktus rendezését. Háborút akar. Nos, most legalább bujkálnia kell élete végéig” – fogalmazott Dmitrij Medvegyev.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn arról tájékoztatta a sajtót, hogy december 28-ról 29-re virradó éjjel Ukrajna terrortámadást hajtott végre Vlagyimir Putyin novgorodi rezidenciája ellen. Beszámolója szerint az ukránok összesen 91 drónt vetettek be, amelyeket az orosz légvédelem mind megsemmisített. Sérültekről és anyagi kárról nem érkezett jelentés.

Jurij Uszakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója elmondta, hogy Vlagyimir Putyin telefonon értesítette az amerikai elnököt, kiemelve, hogy az ukrán támadás közvetlenül az amerikai–ukrán floridai tárgyalások után történt.

Az orosz elnök kiemelte, hogy az ilyen terrorcselekmények nem maradnak válasz nélkül.

Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök dühös lett és felháborodott az ukrán dróntámadás hírére.

Az orosz Telegram csatornán elérhető bejegyzés szerint az Amerikai Egyesült Államok elnöke úgy fogalmazott: „Igen, nem tetszik. Ez nem jó. Ma reggel hallottam róla. (…) Nem akartam ezt. Egy dolog bántalmazóan viselkedni, de egészen más dolog megtámadni valakinek a házát” – fogalmazott a bejegyzés szerint az amerikai elnök.”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök cáfolta az állítást, míg az oroszok közölték, hogy a történtek miatt változik az álláspontjuk a tárgyalásokat illetően – írta a hirado.hu.