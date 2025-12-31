2026. január 8., csütörtök

Fegyverarzenált foglalt le a rendőrség

Ukrajnai frontfegyverek

MH
 2025. december 31. szerda. 1:24
Lecsapott az Ukrán Nemzeti Rendőrség arra a bűnszervezetre, amely a harci övezetből kimentett, zsákmányolt vagy elveszett fegyverek feketepiaci értékesítésére szakosodott. Az összehangolt akció során a hatóságok Kijevben, Poltavában és Kijev megyében is tartottak házkutatásokat.

Fegyverarzenált foglalt le a rendőrség
Az Ukrán Nemzeti Rendőrség házkutatásokat tartott több városban is a fegyverek feketepiaci értékesítésére szakosodott bűnszervezetnél
Fotó: AFP/NurPhoto/Dmytro Smolienko

A nyomozók információi szerint a hálózatot egy 43 éves, Poltava megyei férfi irányította. A csoport „kriminalisztikai üzletágat” épített ki a frontról származó tűzfegyverekre. A rendőrségnek sikerült dokumentálnia egy konkrét tranzakciót, amelynek során a gyanúsítottak 12 automata fegyvert és több mint 1000 lőszert adtak el, összesen 820 000 hrivnya értékben.

A gyanúsítottak lakhelyén és autóiban tartott kutatások során a rendőrség jelentős mennyiségű hadianyagot talált:

  • 48 Kalasnyikov gépkarabély,
  • 26 Makarov-pisztoly és 4 golyószóró,
  • 4 gránátvető és 31 hozzá való lövedék,
  • 8 akna és 76 kézigránát,
  • közel 26 ezer lőszer és 21 kilogramm robbanóanyag.

A szervezőt őrizetbe vették, ellene fegyverekkel és robbanóanyagokkal való visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A lefoglalt arzenált szakértői vizsgálatra küldték – olvasható a Kárpát Hír oldalán.

