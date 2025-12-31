Külföld
Fegyverarzenált foglalt le a rendőrség
Ukrajnai frontfegyverek
A nyomozók információi szerint a hálózatot egy 43 éves, Poltava megyei férfi irányította. A csoport „kriminalisztikai üzletágat” épített ki a frontról származó tűzfegyverekre. A rendőrségnek sikerült dokumentálnia egy konkrét tranzakciót, amelynek során a gyanúsítottak 12 automata fegyvert és több mint 1000 lőszert adtak el, összesen 820 000 hrivnya értékben.
A gyanúsítottak lakhelyén és autóiban tartott kutatások során a rendőrség jelentős mennyiségű hadianyagot talált:
- 48 Kalasnyikov gépkarabély,
- 26 Makarov-pisztoly és 4 golyószóró,
- 4 gránátvető és 31 hozzá való lövedék,
- 8 akna és 76 kézigránát,
- közel 26 ezer lőszer és 21 kilogramm robbanóanyag.
A szervezőt őrizetbe vették, ellene fegyverekkel és robbanóanyagokkal való visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A lefoglalt arzenált szakértői vizsgálatra küldték – olvasható a Kárpát Hír oldalán.