Eszkalálódni látszik a feszültség

Újabb sokkoló fordulat a háborús spirálban: Németországban már az atomfegyverek kérdése is napirendre került. Egy vezető kormánypárti politikus szerint Európának saját nukleáris elrettentő erőre van szüksége, mert az Egyesült Államokra többé nem lehet feltétel nélkül számítani.

Alexander Hoffmann, a CSU frakcióvezetője nyíltan kimondta: Németországnak Franciaországgal és Nagy-Britanniával együtt kellene kialakítania egy közös európai nukleáris védelmi rendszert. Szerinte Oroszország felelőtlen atomfenyegetése és az amerikai védelem megbízhatóságának megingása miatt Európa csak saját erejében bízhat. Hoffmann úgy véli, Emmanuel Macron korábbi javaslatai megfelelő alapot adhatnak egy ilyen, történelmi jelentőségű együttműködéshez – erről ír a HandelsBlatt.

Hoffmann a német hírügynökségnek arról beszélt: amikor a védelemről van szó, Európának a legszélsőségesebb forgatókönyvekkel is számolnia kell. Úgy fogalmazott, időről időre látható, mennyire felelőtlenül kezelik egyes szereplők – különösen Oroszország – a nukleáris fegyverek kérdését, ezért ezt a területet sem lehet kizárni a védelmi képességekről szóló vitákból.

A CSU frakcióvezetője hangsúlyozta: Németországnak, Franciaországnak és Nagy-Britanniának mindenképpen meg kell egyeznie ebben a kérdésben. Emlékeztetett arra is, hogy Emmanuel Macron francia elnök már 2020-ban felajánlotta az együttműködést az európai partnereknek a nukleáris elrettentés terén. Hoffmann szerint a részletek ugyan még kidolgozásra várnak, de nem lát leküzdhetetlen akadályt a megállapodás előtt.

Németország jelenleg nem atomhatalom, ugyanakkor a NATO nukleáris elrettentési rendszerének részeként vadászgépekkel vesz részt a közös védelemben,

amelyek szükség esetén Németországban tárolt amerikai atomfegyvereket hordozhatnak. Donald Trump elnöksége óta azonban egyre több kétség merült fel azzal kapcsolatban, hogy Európa válsághelyzetben továbbra is feltétlenül számíthat-e az Egyesült Államok nukleáris védelmére.

Tavaly interjút adott a TF1-nek és a France 2-nek Emmanuel Macron francia elnök, amiben gyakorlatilag atomfegyverek bevetésével fenyegette meg Oroszországot. A francia elnök szerint a nemzetközi közösség túlságosan korlátozza magát a háborúban. Szerinte erőt kell mutatni Oroszországgal szemben.

Készen állunk, és van egy doktrínánk az atomfegyverek felhasználására vonatkozóan – mondta Macron az interjúban – írta az origo.