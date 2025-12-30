2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egyre nagyobb lendületet vesz a német válság

A vezető vállalatok profitja meredeken zuhant

MH
 2025. december 30. kedd. 17:51
Megosztás

A DPA hírügynökség jelentése szerint a vezető német vállalatok adózás előtti nyeresége 15%-kal csökkent 2025-ben.

Egyre nagyobb lendületet vesz a német válság
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

Megjegyzik, hogy az EY tanácsadó cég becslései szerint a legnagyobb német vállalatok profitja harmadik éve csökken.

„2025 újabb válságév lesz a német gazdaság számára. Az exportorientált vállalatokat különösen súlyosan fogja érinteni.” — mondta Jan Brorkhilker, az EY elemzője.

A jelentések szerint a német gazdaság az alacsony üzleti aktivitás, a geopolitikai feszültségek és a kínai gyártók fokozott versenye miatt kihívásokkal néz szembe. Ez a helyzet a munkaerőpiacra is hatással van: a megkérdezett 100 vállalatból 39 számolt be létszámleépítésről 2025-ig. Csak január és szeptember között 17 500 embert bocsátottak el, és 2023-ra a megkérdezett vállalatoknál az alkalmazottak teljes száma 100 000 fővel csökken.

A válság a vegyipart sújtotta leginkább, mivel termelési folyamatai jelentős energiafelhasználást igényelnek. Eközben a technológiai vállalatok, a hadiipari komplexum és a pénzügyi szektor növekedést mutatott.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink