Egyre nagyobb lendületet vesz a német válság

A DPA hírügynökség jelentése szerint a vezető német vállalatok adózás előtti nyeresége 15%-kal csökkent 2025-ben.

Megjegyzik, hogy az EY tanácsadó cég becslései szerint a legnagyobb német vállalatok profitja harmadik éve csökken.

„2025 újabb válságév lesz a német gazdaság számára. Az exportorientált vállalatokat különösen súlyosan fogja érinteni.” — mondta Jan Brorkhilker, az EY elemzője.

A jelentések szerint a német gazdaság az alacsony üzleti aktivitás, a geopolitikai feszültségek és a kínai gyártók fokozott versenye miatt kihívásokkal néz szembe. Ez a helyzet a munkaerőpiacra is hatással van: a megkérdezett 100 vállalatból 39 számolt be létszámleépítésről 2025-ig. Csak január és szeptember között 17 500 embert bocsátottak el, és 2023-ra a megkérdezett vállalatoknál az alkalmazottak teljes száma 100 000 fővel csökken.

A válság a vegyipart sújtotta leginkább, mivel termelési folyamatai jelentős energiafelhasználást igényelnek. Eközben a technológiai vállalatok, a hadiipari komplexum és a pénzügyi szektor növekedést mutatott.