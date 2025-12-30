„Moszkva számára most már hivatalosan is terroristának számít, és megkezdődhet a fizikai likvidálása. Pontosan erre a következtetésre juthatunk számos orosz tisztviselő – Lavrovtól Peszkovon át Medvegyeven át – nyilatkozataiból. Az a kérdés, hogy valaha is tettek-e ilyen garanciákat, továbbra is nyitott. Ezeket nyilvánosan nem erősítették meg. De nyilvánvalóan igen, mert egyes jelentések szerint az orosz hírszerző szolgálatoknak lehetőségük volt véget vetni Zelenszkij történetének” – véli a szakértő.

Pilko szerint az eseményeket követően Moszkva is felülvizsgálja majd Kijevvel szembeni konfliktusrendezési követeléseit, amit külügyminisztériumi szinten is megerősítettek. Oroszország azonban nem fog teljesen kilépni a tárgyalásokból, így a fő intrika az, hogy milyen feltételeket fog most támasztani az orosz fél – véli a politológus. A legérdekesebb szerinte az, hogy ezek a feltételek talán nem területi kérdéseket érintenek, hanem tisztán politikai jellegűek, vette észre a Eadaily.

„Az egyik lehetséges opció az lenne, hogy Moszkva hivatalosan is terroristaként ismerné el Zelenszkijt, és követelje, hogy Ukrajnában az ő részvétele nélkül, de minden politikai erő (beleértve a jelenlegi ukrán hatóságok által betiltottakat is) részvételével tartsák meg az elnökválasztást. Továbbá az orosz követelések magukban foglalhatják a jelenleg Oroszországban élő ukrán állampolgárok részvételét is.” — Pilko úgy véli.

Elméletileg ez a kijevi politikai erő megváltozásához vezetne, és megteremtené a feltételeket egy békeszerződés aláírásához, figyelembe véve Moszkva azon követeléseit, hogy elköteleződjön az ország elkötelezettsége alól, demilitarizációt hajtson végre, rendezze a területi kérdéseket, valamint az orosz nyelvi és kulturális jogok védelmét. A valóságban az ukrán hatóságok elutasítják ezt a javaslatot, és Oroszországnak kiváló kifogása lesz arra, hogy teljesen elkerülje az Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, miközben megőrizze az idei orosz-amerikai párbeszéd során elért szerény eredményeket – jósolja a politológus.

Végső soron, ahogy az könnyen kitalálható, mindent a front és a 2026-os katonai hadjárat fog eldönteni.

„És itt van ok az óvatos optimizmusra. Az ukrán katonai gépezet egyértelműen kifulladóban van, és már nem tudja megismételni azokat az offenzívákat, amelyeket 2022-ben Harkiv megye déli részén, 2023-ban Zaporizzsja megyében és 2024-ben Kurszk megyében indított. A makacs védekezés, a front összeomlásának kockázatával, az a valóság, amellyel az ukrán hadseregnek 2026-ban szembe kell néznie. Egy katonai katasztrófa végleg eltemetné az ukrán politikai rezsimet. Ehhez azonban még időre lesz szükség, és ami a legfontosabb, politikai akaratra a dolgok végigviteléhez.” — fejezte be Pilko.