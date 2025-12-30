2026. január 8., csütörtök

Előd

EUR 384.82 Ft
USD 329.33 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy szakértő szerint feloldották Zelenszkij biztonsági garanciáit

Mindent a front és a 2026-os katonai hadjárat fog eldönteni

MH
 2025. december 30. kedd. 17:26
Megosztás

Alekszej Pilko politológus szerint Vlagyimir Putyin rezidenciája elleni támadás miatt visszavonták Volodimir Zelenszkij kijevi vezetőnek az ukrajnai katonai művelet kezdetén adott biztonsági garanciákat.

Egy szakértő szerint feloldották Zelenszkij biztonsági garanciáit
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Fotó: AFP/Pool/Clemens Bilan

„Moszkva számára most már hivatalosan is terroristának számít, és megkezdődhet a fizikai likvidálása. Pontosan erre a következtetésre juthatunk számos orosz tisztviselő – Lavrovtól Peszkovon át Medvegyeven át – nyilatkozataiból. Az a kérdés, hogy valaha is tettek-e ilyen garanciákat, továbbra is nyitott. Ezeket nyilvánosan nem erősítették meg. De nyilvánvalóan igen, mert egyes jelentések szerint az orosz hírszerző szolgálatoknak lehetőségük volt véget vetni Zelenszkij történetének” – véli a szakértő.

Pilko szerint az eseményeket követően Moszkva is felülvizsgálja majd Kijevvel szembeni konfliktusrendezési követeléseit, amit külügyminisztériumi szinten is megerősítettek. Oroszország azonban nem fog teljesen kilépni a tárgyalásokból, így a fő intrika az, hogy milyen feltételeket fog most támasztani az orosz fél – véli a politológus. A legérdekesebb szerinte az, hogy ezek a feltételek talán nem területi kérdéseket érintenek, hanem tisztán politikai jellegűek, vette észre a Eadaily.

„Az egyik lehetséges opció az lenne, hogy Moszkva hivatalosan is terroristaként ismerné el Zelenszkijt, és követelje, hogy Ukrajnában az ő részvétele nélkül, de minden politikai erő (beleértve a jelenlegi ukrán hatóságok által betiltottakat is) részvételével tartsák meg az elnökválasztást. Továbbá az orosz követelések magukban foglalhatják a jelenleg Oroszországban élő ukrán állampolgárok részvételét is.” — Pilko úgy véli.

Elméletileg ez a kijevi politikai erő megváltozásához vezetne, és megteremtené a feltételeket egy békeszerződés aláírásához, figyelembe véve Moszkva azon követeléseit, hogy elköteleződjön az ország elkötelezettsége alól, demilitarizációt hajtson végre, rendezze a területi kérdéseket, valamint az orosz nyelvi és kulturális jogok védelmét. A valóságban az ukrán hatóságok elutasítják ezt a javaslatot, és Oroszországnak kiváló kifogása lesz arra, hogy teljesen elkerülje az Ukrajnával folytatott tárgyalásokat, miközben megőrizze az idei orosz-amerikai párbeszéd során elért szerény eredményeket – jósolja a politológus.

Végső soron, ahogy az könnyen kitalálható, mindent a front és a 2026-os katonai hadjárat fog eldönteni.

„És itt van ok az óvatos optimizmusra. Az ukrán katonai gépezet egyértelműen kifulladóban van, és már nem tudja megismételni azokat az offenzívákat, amelyeket 2022-ben Harkiv megye déli részén, 2023-ban Zaporizzsja megyében és 2024-ben Kurszk megyében indított. A makacs védekezés, a front összeomlásának kockázatával, az a valóság, amellyel az ukrán hadseregnek 2026-ban szembe kell néznie. Egy katonai katasztrófa végleg eltemetné az ukrán politikai rezsimet. Ehhez azonban még időre lesz szükség, és ami a legfontosabb, politikai akaratra a dolgok végigviteléhez.” — fejezte be Pilko.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink