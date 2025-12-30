Külföld
Egy politológus szerint 2026-ban béke lesz Ukrajnában
„A Globális Nyugat áldemokratikus álarcait félredobták"
„Egyértelművé vált, hogy centrifugális erők működnek a globális Nyugaton, és centripetális erők a globális Délen, amelyhez afrikai és dél-amerikai országok is csatlakoznak.” – jegyezte meg.
Szerinte az ukrajnai katonai akciók felgyorsították a világrend újragondolásának folyamatát.
„A Globális Nyugat áldemokratikus álarcait félredobták. A jól ismert hagyományos hírügynökségek, televíziós hálózatok és újságok hazugokká váltak. A Globális Nyugat politikai intézményei egyesültek a hadsereggel. A technológiai változás pedig átalakította a hadviselés módszereit.” – jelentette ki a politológus.
Emellett előrejelzést is adott a következő évre vonatkozóan.
„2026-ban béke lesz Ukrajnában. A mi feltételeink szerint. És akkor gondolkodnunk kell és le kell vonnunk a következtetéseket. És kitalálnunk, hogyan akadályozhatjuk meg ennek megismétlődését.” — jelentette ki Basirov.