Csaknem száz embert kellett evakuálni az olasz Alpokban egy drótkötélpályás felvonó balesete nyomán

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején

MH/ MTI
 2025. december 30. kedd. 23:23
Csaknem száz embert kellett evakuálni kedden az olasz Alpokban egy magasan fekvő térségből, miután egy drótkötélpályás felvonó műszaki meghibásodás miatt balesetet szenvedett - közölte a helyi hegyimentő szolgálat.

Az olasz Alpokban drótkötélpályás felvonó kabinja korlátnak ütközött (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/robertharding/Robert Harding RF/Frank Fell

A tájékoztatás szerint a felvonó egyik kabinja nagy sebességgel nekicsapódott a mintegy 2800 méteres magasságban található Monte Moro hegyi állomás korlátjának a svájci határ közelében található Macugnaga község határában. Négyen könnyebben megsérültek a történtek során, őket mentőhelikopterrel szállították el. Ugyanakkor csaknem száz síelő, illetve túrázó rekedt több órán át a hegyi állomásnál, mivel a felvonó a balesetet követően nem üzemelt. Az embereket végül egy hosszas művelet során szintén helikopterekkel menekítették ki.

Az 1962-ben épült drótkötélpályás felvonó átfogó felújításon esett át 2023 elején.

