Az ukrán társadalom élesen megkülönbözteti a fronton harcoló katonákat a hátországban szolgálóktól és a toborzótisztektől – jelentette ki Olekszij Antipovics , a Rating szociológiai csoport vezetője. A szakember az RBC-Ukrajnának adott interjúban elemezte a lakosság bizalmi indexét a mozgósítást végző szervekkel szemben.

Antipovics elmondása szerint a toborzóközpontokba vetett bizalom nagyjából a lakosság egyharmadára jellemző. Bár a bizalmi index egyenlege negatív, a szociológus megjegyezte: ez az arány még mindig magasabb, mint a Legfelső Tanács (parlament) és a bíróságok iránti bizalom együttvéve - írta meg a Kárpát Hír.

Akiket érint, azok elutasítóbbak

A felmérés rámutatott a demográfiai különbségekre is: a TCC tevékenységét a férfiak sokkal rosszabbul ítélik meg, mint a nők, és a fiatalabb korosztály is kritikusabb az idősebbeknél. „Azok értékelik rosszabbul a helyzetet, akikre a TCC tevékenysége közvetlenebb hatással van” – összegezte a szakember.

A „buszifikáció” hatása

A közvélekedést jelentősen befolyásolják a közösségi médiában és Telegram-csatornákon terjedő videók az úgynevezett „buszifikációról” (amikor erőszakkal tuszkolják mikrobuszokba a hadköteleseket). Antipovics szerint ezek az anyagok egyáltalán nem segítik a pozitív hozzáállást.

A cikk emlékeztet: a Szárazföldi Erők egy közelmúltbeli jelentése szerint a botrányt kavaró esetek többsége valójában manipuláció vagy álhír, melyek célja a mozgósítás megzavarása.