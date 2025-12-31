Külföld
Bizalmatlanok az ukránok
Csak a harmaduk
Antipovics elmondása szerint a toborzóközpontokba vetett bizalom nagyjából a lakosság egyharmadára jellemző. Bár a bizalmi index egyenlege negatív, a szociológus megjegyezte: ez az arány még mindig magasabb, mint a Legfelső Tanács (parlament) és a bíróságok iránti bizalom együttvéve - írta meg a Kárpát Hír.
Akiket érint, azok elutasítóbbak
A felmérés rámutatott a demográfiai különbségekre is: a TCC tevékenységét a férfiak sokkal rosszabbul ítélik meg, mint a nők, és a fiatalabb korosztály is kritikusabb az idősebbeknél. „Azok értékelik rosszabbul a helyzetet, akikre a TCC tevékenysége közvetlenebb hatással van” – összegezte a szakember.
A „buszifikáció” hatása
A közvélekedést jelentősen befolyásolják a közösségi médiában és Telegram-csatornákon terjedő videók az úgynevezett „buszifikációról” (amikor erőszakkal tuszkolják mikrobuszokba a hadköteleseket). Antipovics szerint ezek az anyagok egyáltalán nem segítik a pozitív hozzáállást.
A cikk emlékeztet: a Szárazföldi Erők egy közelmúltbeli jelentése szerint a botrányt kavaró esetek többsége valójában manipuláció vagy álhír, melyek célja a mozgósítás megzavarása.