Amerika fegyverezi fel Izraelt

Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros szerződést ítélt oda a Boeingnek új izraeli F–15IA vadászgépek gyártására, miközben Donald Trump elnök Törökországnak is F–35-ösök eladását fontolgatja — az üzletek pedig érezhetően átrendezhetik a közel-keleti katonai erőviszonyokat.

Donald Trump (j) amerikai elnök és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök válaszolt a média munkatársainak

A Pentagon hétfőn közölte, hogy a Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel.

„A szerződés az Izraeli Légierő számára 25 új F–15IA repülőgép tervezésére, integrálására, műszerezésére, tesztelésére, gyártására és leszállítására szól, további 25 gép megvásárlásának lehetőségével” – közölte a Pentagon.

Az F–15IA az F–15EX korszerű vadászgép izraeli változata, amely a több évtizede szolgálatban lévő F–15 legfrissebb fejlesztése. Az F–15 Izrael legfontosabb vadászgépe, és az elmúlt két évben intenzíven vetették be az Irán, a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah elleni hadműveletekben.

Izrael tavaly novemberben egy 5,2 milliárd dolláros megállapodást írt alá 25 F–15IA megvásárlásáról. Ezeket évente négy–hatdarabos ütemben szállították volna, 2031-től kezdődően – írja az Origo.

A hétfőn bejelentett új szerződéssel további 25 repülőgép készül Izraelnek, így az F–15IA-k teljes száma 50 lesz, kiegészítve a már meglévő 66 darab más típusú F–15-össel, amelyek jelenleg is az Izraeli Légierő állományában szolgálnak.

Trump azonban nemrég bejelentette az F–35-ösök eladását Szaúd-Arábiának is, ami aggodalmat váltott ki Izraelben. Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiaknak szánt gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az Izraeli Légierő által használt változatok.