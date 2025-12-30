Az orosz hadsereg két fekete-tengeri ukrán kikötőt támadott

Az orosz hadsereg az Odessza régióban található Pivdennye és Csornomorszk fekete-tengeri ukrán kikötő ellen indított dróntámadásokat kedden, aminek következtében egy gabonát és olajat szállító kereskedelmi hajó megrongálódott, egy ember pedig megsebesült - írta Telegram csatornáján Olekszij Kuleba ukrán miniszterelnök-helyettes.

Újabb orosz támadások érték az energiainfrastruktúrát az ukrajnai Odessza déli fekete-tengeri régiójában, ahol kikötői létesítményeket is találat érte

Olekszij Kuleba hozzátette, hogy az orosz csapások ellenére mindkét kikötő továbbra is üzemel.

Az ukrán hatóságok közben elrendelték Csernyihiv régió 14 falujának kiürítését az orosz dróntámadások miatt.

Vjacseszlav Csausz, a régió katonai parancsoka egy közleményben azzal indokolta az orosz-fehérorosz határ közelében, az orosz határtól 10-40 kilométerre található falvak kiürítését, hogy "a határvidéket minden nap bombázzák", miközben az érintett településeken "még mindig 300 ember él". A kitelepítés Novgorod-Sziverszki, Szemenyivka és Sznovszk, valamint az orosz-fehérorosz határtól mintegy 20 kilométerre fekvő Gorodnya lakosságát érinti. Hozzátette, hogy a falvak kitelepítését 30 napon belül be kell fejezni. Az év eleje óta több mint 1400 lakos hagyta el a határvidéket - tette hozzá.