Árvíz Spanyolországban

Sajnos többen meghaltak

MH
 2025. december 30. kedd. 12:55
Dél-Spanyolországban három halálos áldozata van annak az árvíznek, amit a Malaga környékén vasárnap, 12 órán át lehullott heves esők okoztak.

Árvíz Spanyolországban
Dél-Spanyolországban heves esőzések okoztak ismét árvizet
Fotó: AFP/Jorge Guerrero

A spanyol televízió szerint az első halálos áldozatot, egy 20 éves férfit a motorkerékpárjával együtt sodort el egy medréből kilépett folyó Granada közelében. A polgárőrség közlése szerint a fiatalember holttestét három kilométerrel távolabb találták meg.

A mentőalakulatok Malaga tartományban találták meg egy szintén árvíz elsodorta furgonnak az egyik, már halott férfi utasát vasárnap, hétfőn pedig az útitársának a holttestét.

Antonio Bermudez, Alhaurin el Grande polgármestere újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy a két, ötvenes évei elején járó férfi gyerekkori barátok voltak; a tragédia okozta szomorúságot kifejezve városi gyásznapot hirdetett ki keddre, továbbá minden nyilvános rendezvény megtartását is lemondta – olvasható a hirado.hu oldalán.

