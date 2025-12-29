Zelenszkij 50 év védelmet akar

Az Egyesült Államok 15 évre szóló erős biztonsági garanciákat ajánlott Ukrajnának. Zelenszkij elnök azonban hosszabb védelmet követel, míg Trump „nagy előrelépésekről” beszél a béketárgyalásokon.

Az amerikai kormány Ukrajnának Volodimir Zelenszkij elnök szerint „erős” biztonsági garanciákat ajánlott 15 évre, meghosszabbítási lehetőséggel. „Tényleg szerettem volna, ha ezek a garanciák hosszabbak lennének” – mondta Zelenszkij hétfőn egy digitális sajtótájékoztatón.

Zelenszkij: A háború biztonsági garanciák nélkül nem fejezhető be

Vasárnap az Egyesült Államokban tartott találkozójukon azt mondta Donald Trump amerikai elnöknek, hogy Kijev szívesen „megfontolná a 30, 40, 50 éves lehetőséget”. Az amerikai elnök azt válaszolta, hogy átgondolja a javaslatot.

Zelenszkij hangsúlyozta továbbá, hogy a háború biztonsági garanciák nélkül nem tekinthető „valóban befejezettnek”. „Nem ismerhetjük el, hogy véget ért, mert egy ilyen szomszéddal továbbra is fennáll az újbóli agresszió kockázata” – mondta az ukrán elnök. Amint a háború véget ér és Ukrajna biztonsági garanciákat kap, Kijev feloldja a hadiállapotot.

Trump „erős” biztonsági garanciákat ígér

Korábban Zelenskyj azt mondta, hogy az Ukrajna által követelt amerikai biztonsági garanciák kérdése tekintetében „100 százalékos” egyetértés van egy lehetséges béke megoldás után. Trump kijelentette, hogy Ukrajna egy béketervben való megállapodás esetén „erős” biztonsági garanciákat kap, amelyekben az európaiaknak is „nagyon erőteljesen” részt kell venniük.

A vasárnapi találkozó után, amelyre floridai Mar-a-Lago magánbirtokán került sor, Trump „nagy előrelépésről” számolt be az ukrajnai háború befejezéséről szóló tárgyalásokon. „Tényleg úgy gondolom, hogy valószínűleg sokkal közelebb vagyunk (a megállapodáshoz), mint valaha” – mondta az amerikai elnök egy Selenszkijjel tartott közös sajtótájékoztatón. Az ukrán államfő szerint a orosz támadó háború befejezésére vonatkozó terv „90 százalékban” már eldöntött. A kelet-ukrajnai Donbass régió státuszának vitás kérdése azonban továbbra is nézeteltérést okozott - írja a focus.de.