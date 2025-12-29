2026. január 8., csütörtök

Előd

Zelenszkij szerint hazugság, hogy csapást mértek az orosz elnök rezidenciájára

Az ukrán elnök cáfol

MH/MTI
 2025. december 29. hétfő. 23:06
Volodimir Zelenszkij hétfőn visszautasította Moszkva azon vádját, hogy ukrán erők megpróbáltak csapást mérni Vlagyimir Putyin orosz elnök Novgorod megyében található rezidenciájára. Az ukrán elnök azt hangoztatta, hogy "hazugságok újabb fordulójáról" van szó.

Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin
Fotó: AFP/Ozan Kose, AFP/Pool/Vyacheslav Prokofyev

A WhatsApp üzenetküldő szolgáltatáson keresztül újságíróknak azt mondta, hogy ilyen nyilatkozatokkal Oroszország igyekszik aláásni az ukrán-amerikai béketárgyalásokon elért eredményeket és ürügyet találni ukrán kormányzati épületek elleni csapásokhoz Kijevben.

Sürgette egyben Donald Trump amerikai elnököt, hogy megfelelő mértékben reagáljon az orosz fenyegetésekre.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig arra szólította fel a világ vezető politikusait, hogy ítéljék el az orosz "manipulációkat", mondván, hogy Moszkva "hamis ürügyet" keres a további csapásokhoz szomszédja ellen.

"Bevett orosz taktika: vádold azzal a másik felet, amit te teszel, vagy tervezel" - írta az X-en Szibiha.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfőn azt mondta, hogy december 29-re virradóra a kijevi vezetés 91 drónnal támadta Vlagyimir Putyin rezidenciáját, de a pilóta nélküli repülő eszközök mindegyikét megsemmisítette a légvédelem. Hangsúlyozta, hogy a támadást az ukrajnai rendezést szolgáló intenzív amerikai-orosz tárgyalások közepette hajtották végre, és hogy "az ilyen esztelen cselekmények nem maradnak válasz nélkül".

