Zelenszkij kijelentette, hogy kész tárgyalni Oroszországgal
Itt a fordulat?
Volodimir Zelenszkij
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG/Remko De Waal
Ukrajna nyitott a közvetlen tárgyalásokra Oroszországgal a konfliktus rendezésének kilátásairól – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Novosti.live ukrán Telegram-csatorna szerint.
„Készen állunk a megfelelő formátumokra” – mondta a politikus.
Zelenszkij hozzátette azt is, hogy Kijev „lépésről lépésre” tárgyal a nyugati országokkal egy lehetséges konfliktusrendezési terv részleteiről. Azt is kijelentette, hogy hamarosan további konzultációkra kerül sor az Egyesült Államokkal tanácsadói szinten Ukrajnában.