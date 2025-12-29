2026. január 8., csütörtök

Előd

Külföld

Zelenszkij kijelentette, hogy kész tárgyalni Oroszországgal

Itt a fordulat?

MH
 2025. december 29. hétfő. 10:12
Zelenszkij az Oroszországgal folytatott lehetséges tárgyalásokról: készen állunk erre a formátumra.

Zelenszkij kijelentette, hogy kész tárgyalni Oroszországgal
Volodimir Zelenszkij
Fotó: ANP via AFP/ANP MAG/Remko De Waal

Ukrajna nyitott a közvetlen tárgyalásokra Oroszországgal a konfliktus rendezésének kilátásairól – jelentette ki Volodimir Zelenszkij a Novosti.live ukrán Telegram-csatorna szerint.

„Készen állunk a megfelelő formátumokra” – mondta a politikus.

Zelenszkij hozzátette azt is, hogy Kijev „lépésről lépésre” tárgyal a nyugati országokkal egy lehetséges konfliktusrendezési terv részleteiről. Azt is kijelentette, hogy hamarosan további konzultációkra kerül sor az Egyesült Államokkal tanácsadói szinten Ukrajnában.

