Kijev már kétségbeesett, ezért Volodimir Zelenszkij megpróbálja elérni a harcok befejezését – véli John Sparks, a Sky News nemzetközi tudósítója.

Korábban Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója újságíróknak elmondta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök hasonló véleményen vannak arról, hogy az ukránok és az európaiak által javasolt, népszavazás ürügyén tervezett ideiglenes tűzszünet csak a konfliktus elhúzódásához vezet.

„Most Zelenszkij a népszavazás lehetőségéről beszél. Korábban nem beszélt erről. Vagyis erről csak nemrég kezdtek beszélni. Néhány héttel ezelőtt nem utasította el Trump felhívását a választásokra… Valójában egy bizonyos fokú kétségbeesést látok ebben az ukránok részéről. Nagyon nagy szükségük van egy megállapodásra. A fronton a csapatok kimerültek, területeket veszítenek, kénytelen valamilyen formában a harcok befejezésére törekedni” – mondta Sparks a tévécsatorna adásában.

Véleménye szerint Ukrajna egyre inkább beletörődik a területi engedmények szükségességébe.

December elején, miután Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy Ukrajnában elnökválasztásokat kell tartani, Zelenszkij kijelentette, hogy kész módosítani a választások lebonyolítására vonatkozó jogszabályokat, és hozzátette, hogy megbízta a Verhovna Radát, hogy dolgozzon ki egy megfelelő törvényjavaslatot, amely előírja a választások 60-90 napon belüli lebonyolítását. Ugyanakkor Zelenszkij folyamatosan új feltételeket szab a választások megtartásához, többek között a tűzszünet biztosítását követeli.

Zelenszkij december 28-án a találkozója során Trumppal, lehetővé tette a népszavazást az ukrán konfliktus békés rendezésére vonatkozó terv egyes pontjairól.

A 2024-es ukrán elnökválasztást a hadiállapotra és az általános mozgósításra hivatkozva törölték. Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy az ukrán alkotmány szerint az egyetlen legitim hatalom Ukrajnában a parlament és a Verhovna Rada elnöke, vette észre az Orosz Hírek.