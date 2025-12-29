Zaluzsnij nem megy sehova

Az eredeti hír megjelenése után több órával Okszana Torop, Valerij Zaluzsnij sajtótanácsadója az ukrán sajtóval – egyebek mellett az Interfax és RBK hírügynökségekkel – közölte: nem igaz a híresztelés, miszerint a volt főparancsnok hazatérne Londonból.

„Mint mindig, névtelen források mindent tudnak Zaluzsnijról és terveiről. De semmi sem változott. Továbbra is Ukrajna érdekeit védi az Egyesült Királyság nagyköveteként” – nyilatkozta Torop. Ennek ellenére a közösségi médiában még mindig inkább az alaphír terjed, vagyis az az információ, hogy Zaluzsnij távozik és hazatérhet (az X-en például a kiemelt hírek közé is bekerült).

Érdekesség, hogy idén októberben már lehetett látni egy ehhez hasonló forgatókönyvet: akkor az Intelligence Online nevű nemzetközi hírszerzési és diplomáciai szaklap közölte azt, hogy Zaluzsnij több magas beosztású katonai vezetőt is megkeresett azzal a javaslattal, hogy csatlakozzanak parlamenti listájához egy esetleges elnökválasztásra készülve. Akkor szintén Okszana Torop, valamint a saját közösségi oldalán maga Zaluzsnij is cáfolta az információt (és a volt főparancsnok még arra is utalgatott, hogy orosz dezinformáció lehet ezeknek a híreszteléseknek a hátterében), vette észre a hirado.hu.