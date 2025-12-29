„Az ellenség egy kísérletet tett az elvesztett állások visszafoglalására, ellentámadást indított a 120. Külön Területvédelmi Dandár egységeivel, de sikertelenül. A sikertelen támadás következtében a rohamerő 50 százaléka meghalt, 50 százaléka pedig megsebesült” – közölte a Ria Novosztyi hírügynökség egyik forrása.

A csapás a Liman közelében lévő erdőben érte az ukránokat (képünk illusztráció)

Az előzményekhez tartozik, hogy az orosz Védelmi Minisztérium december 11-én jelentette be Liman felszabadítását. A falu Vovchansktól délre található.

A biztonsági erők hozzátették, hogy az orosz csapatok meghiúsították az ukrán fegyveres erők ellentámadását is Andrijvka közelében, a Szumi régióban. Kijev a 123. Külön Területvédelmi Dandár 187. zászlóalját is a régióba vezényelte, ahol tömeges dezertálás történt.

Putyin elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, Harkiv és Szumi területeken.