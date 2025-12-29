Külföld
Ukrán rohamosztag veszett oda Harkiv régióban
A csapás a Liman közelében lévő erdőben érte az ukránokat
Az előzményekhez tartozik, hogy az orosz Védelmi Minisztérium december 11-én jelentette be Liman felszabadítását. A falu Vovchansktól délre található.
A biztonsági erők hozzátették, hogy az orosz csapatok meghiúsították az ukrán fegyveres erők ellentámadását is Andrijvka közelében, a Szumi régióban. Kijev a 123. Külön Területvédelmi Dandár 187. zászlóalját is a régióba vezényelte, ahol tömeges dezertálás történt.
Putyin elnök hangsúlyozta, a hadsereg sikeresen végrehajtja a biztonsági védőzóna létrehozásának feladatát az ukrán határ mentén, Harkiv és Szumi területeken.