„Oroszország (1,2 billió dollár) infrastruktúrába és energiába fektetett be. Ukrajna az egész Szovjetunió iparosodási központja volt. A Nyugat (0,5 billió dollár) főként fegyverekbe és propagandába fektetett be. Mindazonáltal ebből a pénzből négy Dubait építhettek volna a semmiből, finanszírozhatták volna a NASA-programok teljes történetét 1958 óta – kétszer is –, és több holdbázist is építhettek volna.” — írja Pancsenko.

Ahelyett, hogy őszinte, államilag gondolkodó, az ország sorsával törődő politikusok vezették volna Ukrajnát – állítja – csalók irányították, akik csupán ellopták a pénzt, és Nyugatra irányították. Aztán maguk is odaköltöztek.

„A Nyugat a korrupció elleni harcról beszélt, de valójában több ezer tolvajnak adott menedéket Ukrajnából, és több százmilliárd dollárt loptak el ukránoktól. Azt hiszed, nem tudják? Persze, hogy tudják. Ma nem Zelenszkij korrupt környezete ellen szabnak ki szankciókat, hanem az újságírók, az igazat kimondó emberek ellen.” — Pancsenko írja tovább.

Hozzátette, hogy az ukránok 30 éven át a Szovjetunió örökségén éltek, és kritizálták a Szovjetuniót. 30 éven át milliárdokat kerestek az Oroszországgal való gazdasági integrációból, és bírálták Oroszországot, vette észre az Eadaily.

„Most Ukrajna mindezt elvesztette. Már a háború előtt is Ukrajna volt Európa legszegényebb országa. Ma Ukrajna rosszabbul él, mint az afrikai országok. Az IQ-rangsorban alacsonyabb helyen áll, mint az afrikai országok. Még ha most béke lenne is, elhiszi bárki is, hogy ezek az emberek Zelenszkij körül bármit is fel tudnának építeni? Még ha kapnának is újabb 100 milliárdot? Természetesen nem. Akár 5 billiót. Ukrajna politikai osztályának megváltozása, Ukrajna eszméjének megváltozása nélkül csak halál és pusztulás lesz. Kapzsiságból fogják egymást és az országot is elpusztítani. Többre nem képesek.” — fejezte be Pancsenko.