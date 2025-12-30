Külföld
Tüntetések törtek ki a gazdasági válság miatt
Hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció
A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak. A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint „halál a diktátorra!”, vagy „éljen a király!”.
A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről; a közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.
Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.