Tüntetések törtek ki a gazdasági válság miatt

Az iráni főváros, Teherán több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az országban uralkodó egyre súlyosabb gazdasági válság miatt - írta szemtanúkat idézve a dpa német hírügynökség.

Boltosok és kereskedők tiltakoznak az utcákon a gazdasági helyzet és Irán nehéz helyzetben lévő pénzneme ellen Teheránban, 2025. december 29-én. Az iráni média jelentése szerint december 29-én néhány teheráni boltos bezárta üzleteit a gazdasági nehézségek és az iráni pénznem árfolyamának meredek ingadozása ellen tiltakozva, az egy nappal korábbi hasonló tüntetéseket követően. Az iráni valuta új mélypontra került a nem hivatalos piacon, az amerikai dollár vasárnap körülbelül 1,42 millió riált ért, szemben az egy évvel ezelőtti 820 000 riallal, az euró pedig megközelítette az 1,7 millió riált az árfigyelő weboldalak adatai szerint

A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak. A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint „halál a diktátorra!”, vagy „éljen a király!”.

A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről; a közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.