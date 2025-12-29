Trump „traumatizálta” Zelenszkijt

A Politico szerint Zelenszkijt továbbra is traumatizálja a februári találkozó Trumppal.

A Politico azt írta egy meg nem nevezett európai tisztviselőre hivatkozva, hogy „traumatizálta” Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt az amerikai kollégájával, Donald Trumppal 2025 februárjában a Fehér Házban lezajlott találkozója.

„Zelenszkijt továbbra is némileg traumatizálja a katasztrofális washingtoni találkozója februárban Trumppal és J.D. Vance [az Egyesült Államok] alelnökével” – áll a kiadványban.

A kiadvány forrása szerint az ukrán vezető ebben a helyzetben igyekezett biztosítani európai kollégái támogatását. Konkrétan, mielőtt Mar-a-Lagóban találkozott volna Trumppal, tárgyalásokat folytatott az EU vezetőivel és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.