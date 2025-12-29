Trump Donbászról: a probléma még nem oldódott meg, de közel vagyunk hozzá

A Donbászban létrehozandó úgynevezett szabadkereskedelmi övezet (vagy szabad gazdasági övezet) kérdése még nem rendeződött, Ukrajna és az Egyesült Államok azonban közelednek a megállapodáshoz ebben a kérdésben – jelentette ki Donald Trump amerikai elnök vasárnap a Mar-a-Lagóban tartott megbeszélései után a Zelenszkij ukrán elnökkel közös sajtótájékoztatóján.

Egy Donbásszal kapcsolatos kérdésre válaszolva az amerikai elnök azt mondta, hogy a kérdés még nem rendeződött. De arról biztosított, hogy minden fél dolgozik ezen a ponton. Trump szerint összességében „egy vagy két nagyon nehéz kérdés” van még hátra a békemegállapodás megkötésének kérdésében. „Mondhatjuk, hogy a problémák 95 %-a megoldódott, de nem szeretek százalékokat megadni. Van egy-két nagyon nehéz probléma” – jegyezte meg az amerikai elnök.

Zelenszkij elnök a maga részéről megjegyezte, hogy Ukrajna álláspontja Donbászról ismert. Tiszteletben kell tartani Ukrajna törvényeit és népét is – az ukránok hozzáállása a Donbász kérdéséhez egyértelmű – tette hozzá.

Az ukrán elnök egyetértett Trumppal abban is, hogy a területi kérdés továbbra is „nagyon összetett”. A kiút egyik lehetséges forrásaként Zelenszkij népszavazás kiírását javasolta. „Megbeszéltük a népszavazást, és felhasználhatjuk a tervhez"– szögezte le Volodimir Zelenszkij, számol be az rbc.ua