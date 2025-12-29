Tokió készültségben

Kína ismét nagyszabású katonai gyakorlatokat hajt végre Tajvan körül. Japán számára is egyre kritikusabbá válik a helyzet.

Kína új katonai gyakorlatot indított „Igazságosság 2025” néven. A „Xinhua” állami hírügynökség szerint a Népi Felszabadító Hadsereg őrjáratokat, kikötők és területek blokádját, valamint harckészültséget gyakorol. Keddtől öt zónában, Tajvan körül, lőgyakorlatokat is terveznek, amelyek fontos kereskedelmi útvonalakat is érintenek.

A gyakorlatok egy 11,1 milliárd dollár értékű amerikai fegyvercsomagot követnek Tajvan számára – ez a legnagyobb a történelemben. Kína éles tiltakozással és „erőteljes intézkedések” meghozatalával fenyegetőzött, írja a Reuters.

Japán aggodalommal reagál

Sanae Takaichi japán miniszterelnök nemrég jelezte, hogy országa katonai válaszlépéseket tehet, ha Kína megpróbálja erőszakkal elfoglalni Tajvant. Ez a kijelentés dühös reakciókat váltott ki Pekingből, többek között fokozott katonai tevékenységeket Tajvan körül, írja a Reuters.

A japán kormány egyre többet fektet be védelmi intézkedésekbe, de a kérdés továbbra is fennáll: meddig menne el Japán, ha valóban konfliktus alakulna ki? Az Egyesült Államok döntései kulcsszerepet játszhatnak ebben.

Miért érintett Japán

Egy kínai támadás Tajvan ellen súlyos következményekkel járna Japánra nézve. Tajvan stratégiai tengeri csomópontban fekszik, amelyen a globális kereskedelem nagy része halad át. Kína által végrehajtott blokádok vagy ellenőrzések jelentősen zavarhatják Japán kereskedelmi útvonalait és veszélyeztethetik a fontos áruk ellátását.

Ezenkívül a japán Ryukyu-szigetcsoport, amelyhez Okinawa is tartozik, közvetlenül Tajvan közelében fekszik. Yonaguni szigete kevesebb mint 70 mérföldre van Tajvantól, és közvetlenül egy lehetséges konfliktusövezetbe kerülhet. A Wall Street Journal szerint Japán ezért az elmúlt években hatalmas összegeket fektetett ezeknek a szigeteknek a védelmébe, többek között új katonai bázisok, radarállomások és rakétavédelmi rendszerek építésébe.

Kína győzelme Tajvan felett drasztikusan rontaná Japán biztonsági helyzetét. „Japánnak nem lesz többé puffere” – nyilatkozta Yuki Tatsumi, az Institute for Indo-Pacific Security munkatársa a „Wall Street Journal”-nak. A kínai haditengerészet ezután közvetlenül nyomást gyakorolhatna Japán területére.

Japán szerepe a tajvani konfliktusban

Japán az USA központi partnere az Indo-Csendes-óceáni térségben. Ha konfliktus alakulna ki Tajvan körül, az amerikai bázisok Japánban elengedhetetlenek lennének egy esetleges beavatkozáshoz. A Center for Strategic and International Studies jelentése szerint Japán „a forgópontja” az amerikai katonai akciónak, írja a Wall Street Journal.

Ez a közelség azonban kockázatokkal jár: Kína megpróbálhatja rakétákkal megtámadni az amerikai bázisokat Japánban, hogy megakadályozza a beavatkozást. Különösen Okinawa, amely már így is erősen militarizált, lenne sebezhető Kínához való közelsége miatt.